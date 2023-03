Stroncato giro di spaccio in via dei Pisoni: un arresto e cinque denunce

Cinque persone (quattro cittadini italiani e uno straniero) sono indagati a vario titolo per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e danneggiamento. Lo rende noto la questura di Piacenza, fornendo gli esiti di una approfondita indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza e condotta dalla squadra Mobile della questura.

In particolare, per un cittadino straniero, è stato predisposto il divieto di dimora nella provincia di Piacenza, mentre un cittadino italiano è stato destinatario della misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Piacenza.

Nel corso dell’esecuzione dei provvedimenti, sono stati sequestrati circa 50 grammi di cocaina e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e 1.500 euro in contati. Uno degli indagati è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’indagine è scaturita da una violenta aggressione avvenuta in via dei Pisoni il 4 giugno scorso da parte di una coppia di soggetti (con precedenti per spaccio) ai danni di uno dei co-indagati e della sua fidanzata, che al culmine dell’alterco sono stati investiti dall’auto condotta dagli altri due, riportando lievi lesioni.

Intuendo che i motivi del litigio erano connessi alla compravendita di stupefacenti, la sezione antidroga della squadra Mobile ha avviato l’indagine, scoprendo che la causa della lite era riconducibile alla mancata restituzione di 400 euro da parte dell’uomo investito all’altra coppia: soldi dovuti per una cessione di hashish a credito.

Dopo aver raccolto diverse prove di colpevolezza a carico dei primi indagati, le forze dell’ordine sono risalite anche ad altri due individui attivi a Piacenza nella vendita al dettaglio di droga. Uno di questi, in particolare, aveva avviato una fiorente attività di rivendita di stupefacenti, attrezzandosi per effettuare consegne direttamente al domicilio degli assuntori. Proprio quest’ultimo è stato arrestato in flagranza in seguito ad una perquisizione, perché trovato in possesso di cocaina e marijuana già divisa in dosi.