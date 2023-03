Torna in libertà la coppia di romeni che aveva speronato l’auto dei carabinieri

La coppia di romeni protagonista di una rocambolesca fuga sulla strada del Bagnolo e che è andata a schiantarsi contro l’auto dei carabinieri di Rivergaro è stata rimessa in libertà al termine dell’udienza direttissima di questo pomeriggio in tribunale.

I due, accusati di furto e resistenza a pubblico ufficiale, hanno raccontato versioni opposte a quelle rese dai carabinieri. Si tratta di due romeni, lui cinquantenne, lei ventenne.

“Sono venuto in Italia a trovare mia mamma che abita a Civitavecchia” ha detto l’uomo; “io sono una croupier e sono venuta in Italia sono per una gita turistica, il mio accompagnatore poi l’ho casualmente conosciuto solo all’inizio del viaggio”, ha sostenuto la giovane.

Il cinquantenne, cavallerescamente, si è attribuito il borseggio avvenuto ieri mattina al supermercato Lidl, scagionandola. I carabinieri però avevano incolpato entrambi.

