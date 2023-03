Vandali a Bobbio. Estintori svuotati sulle auto e bagni distrutti a martellate

A Bobbio c’è chi si diverte a svuotare gli estintori sulle auto parcheggiate in largo Nassiriya. A segnarlo in consiglio mercoledì sera è stato il sindaco Roberto Pasquali, aggiungendo anche come il bagno del parco giochi vicino al castello sia stato distrutto a martellate. Il primo cittadino aggiunge: “Mi preoccupa anche il vomito che trovo al mattino in certe zone del borgo perché c’è chi ha bevuto troppo nella sera”. Il consigliere Federico Bonini (Lega) invita a tenere monitorata anche la sporcizia in strada Fodesta.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’