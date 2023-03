Violenza di genere, in un mese 20 richieste d’aiuto. Firmato il protocollo

Quasi una al giorno. Nel mese di febbraio a Piacenza 20 donne si sono rivolte al Centro antiviolenza. In termine tecnico sono “nuovi accessi”, segnalazioni mai fatte prima. E la maggior parte fotografa casi di violenza in famiglia. Lo evidenzia la presidente del Centro antiviolenza di Piacenza Donatella Scardi a margine della firma del protocollo di prevenzione e contrasto alla violenza nei confronti delle donne che si è svolta in prefettura.

Attorno al tavolo si sono ritrovati i rappresentanti di diverse realtà e istituzioni cittadine: il Comune e la Provincia, la Procura della Repubblica, la Questura, il comando provinciale dell’arma dei carabinieri e quello della guardia di finanza, la Banca d’Italia filiale di Piacenza, l’Ausl di Piacenza, l’Ufficio scolastico regionale e il Centro antiviolenza.

“Ciò su cui puntiamo è l’informazione da dare alle donne – spiega il prefetto Daniela Lupo – e lo facciamo con un protocollo che vuole farsi promotore di un dialogo sempre più stretto fra le istituzioni con un obiettivo chiaro”. “Questo protocollo per noi era molto importante – sottolinea Scardi – alla luce dei dati allarmanti che abbiamo registrato a febbraio, quando ben 20 donne hanno fatto il primo accesso al centro antiviolenza”.