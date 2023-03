Armi&Bagagli, Militaria, Coltelli e SoftAir: week-end di fiere a Piacenza Expo

Si avvicina il traguardo del ventennale di Armi&Bagagli, il mercato internazionale della Rievocazione Storica che, ancora una volta, riempirà i padiglioni di Piacenza Expo di uomini e donne provenienti da tutte le epoche passate. A distanza di un anno da un giubileo che si preannuncia già ora ricco di novità e iniziative straordinarie, anche in questa diciannovesima edizione in programma il 18 e 19 marzo i visitatori si potranno trovare immersi in un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta di abiti, armature, attrezzi da lavoro, antichi mestieri e sapori, suoni, divertimenti dall’antichità all’epoca moderna.

“Stiamo ancora vivendo un momento di ansia e di incertezza – esordisce Cesare Rusalen di Estrela Fiere, co-organizzatore dell’evento – dove passato prossimo e remoto si fondono con un presente ancora in parte segnato dalla pandemia e dai conflitti in essere, non solo in Ucraina, tant’è che alcuni nostri espositori sono ancora bloccati all’interno dei rispettivi confini e non potranno partecipare alla fiera”.

“Nonostante questo – aggiunge Massimo Andreoli di Wavents – siamo e rimaniamo entusiasti, anche grazie ai numeri registrati nel 2022 nelle nostre fiere e manifestazioni storiche, dove forte è stato il segnale di rinascita e la volontà di guardare al futuro, pur immergendosi nel passato, con grande ottimismo”.

A rimarcare la sensazione di entusiasmo che aleggia tra gli espositori di “Armi&Bagagli” vi è anche la sempre maggiore partecipazione di professionisti dello spettacolo storico e itinerante, che danno vita a un vero e proprio festival coordinato dal Direttore Artistico di Wavents, Gabriele Bonvicini, andandosi ad aggiungere agli oltre 200 espositori italiani ed esteri pronti a soddisfare la domanda di appassionati e professionisti verso l’artigianato storico, l’arcieria, il collezionismo militare, l’enogastronomia tradizionale. In contemporanea al mercato della rievocazione storica, con artigiani per tutte le epoche, si uniranno infatti giullari, musici, teatranti, giocolieri, trampolieri nonché un’intera area riservata all’enogastronomia storica e tradizionale. Sarà anche presente una rappresentanza del 2° Reggimento Genio Pontieri.

“Un evento fieristico con tante e collaudate edizioni alle spalle – commenta l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – che confermano Armi&Bagagli come il più grande mercato europeo dedicato alla rievocazione storica. Per noi si tratta della terza manifestazione fieristica consecutiva nello spazio di quindici giorni, un piccolo record che evidenzia ancora una volta la qualità della nostra struttura organizzativa e la professionalità dello staff di Piacenza Expo.”

In contemporanea con Armi& Bagagli si svolgeranno, infatti, anche Expo Arc, dedicata al mondo dell’arco in tutte le sue espressioni e declinazioni sportive, culturali, artigianali, didattiche, storiche e venatorie; Piacenza Militaria, storica mostra mercato di collezionismo militare; Softair Fair, una grande manifestazione dedicata al mondo del Soft Air in tutte le sue componenti; I Coltelli, mostra mercato di coltelleria artigianale e tecnica.