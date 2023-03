Borgonovo, nasce il Giardino della Costituzione. “Primo tassello di riqualificazione”

In un’area verde in via XXV Aprile a Borgonovo è stato inaugurato il Giardino della Costituzione. Al suo interno i ragazzi dell’Endo Fap don Orione hanno posizionato un totem con una frase di Piero Calamandrei, mentre i ragazzi del Polo superiore Volta hanno affisso 12 cartelli con impressi i primi 12 articoli della Costituzione ad altrettanti alberi. Gli alunni delle scuole medie hanno accompagnato la cerimonia con le musiche e con l’Inno d’Italia. A volere il Giardino è stato l’Anpi di Borgonovo e Ziano.

“Quando ci è pervenuta la proposta di Anpi – ha detto il vicesindaco Maurizio Molinelli – l’abbiamo subito accolta, anche se sembra strano che dopo tanti anni i principi della Costituzione debbano ancora essere divulgati, ma cioè che accade nel presente ce lo insegna”.

L’inaugurazione, ha sottolineato l’assessore Elisa Nicelli, è il primo tassello di una riqualifica complessiva di tutta l’area.