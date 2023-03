Evade dai domiciliari per vendicare lo zio: arrestato e portato in carcere

La squadra Mobile della questura di Piacenza ha eseguito un ordine di carcerazione a carico di un cittadino straniero, che si trovava agli arresti domiciliari perché condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio.

Una Volante, la sera del 15 marzo, era intervenuta in un bar della città perché l’uomo, con il volto travisato da un cappuccio, aveva minacciato un rivale che riteneva coinvolto nell’aggressione subita dallo zio la sera precedente e gli aveva danneggiato con una spranga l’auto, per poi darsi alla fuga all’arrivo della polizia.

Lo straniero era stato riconosciuto dai presenti, quindi è stato denunciato per evasione, minacce aggravate, porto abusivo di armi e danneggiamento.

Alla luce della gravità dei fatti, il magistrato di Sorveglianza ha poi disposto la custodia in carcere, immediatamente eseguita.

