Il ponte di Tuna finalmente sotto i ferri. Affidato l’appalto a una ditta di Salerno

Sarà una ditta di Salerno, la Costruzioni Ruberto srl, a risanare infatti strutturalmente i punti più critici del ponte di Tuna. Alla gara della Provincia, chiusa in gennaio, erano arrivate 48 offerte; solo quattro quelle dal territorio piacentino. L’appalto, di circa un milione e 200mila euro, è stato ora aggiudicato alla ditta salernitana con un ribasso del 12,6 per cento. I lavori in fase di avvio sono solo però una parte di quelli individuati come necessari dai test voluti dai tecnici della Provincia: la necessità stimata da corso Garibaldi è infatti di cinque milioni.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’