Lacrime per Nicoletta: “Amava la montagna e la vita, per noi è stata un dono”

Ha suscitato una grande ondata di commozione la morte di Nicoletta Fagnoni, 69 anni, precipitata giovedì durante una escursione sulla Pietra Parcellara con il marito e gli amici.

Proprio chi la conosceva ricorda la passione per i viaggi, per il volontariato, per la montagna, per le camminate di cui era esperta, per il prendere un giorno una tela bianca e iniziare a dipingere.

“Nicoletta era amore incondizionato” per gli amici di una vita intera, quelli del Corpus Domini, all’ombra del quale aveva conosciuto, giovanissima, il marito Gigi.

“Per noi resta un dono. Era gioia di vivere”, dicono ora in lacrime tanti, in attesa del funerale che sarà celebrato oggi.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’