Piacenza non dimentica le vittime del Covid: “L’ultimo abbraccio per tutte loro”

Oggi, Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia, nel “Giardino di vita” in strada dell’Orsina, Piacenza – attraverso i rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine, sanitari e volontari che in quei mesi sono stati in prima linea – ha onorato il ricordo dei suoi concittadini che non ci sono più ma che continuano a vivere dentro di noi.

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI