“Un mezzo alla Croce rossa per ricordare mio marito Bruno, uomo speciale”

“Mio marito era una persona speciale e per questo vorrei che sia ricordato per sempre”. E’ emozionata Adriana Rai mentre parla di Bruno con il quale ha festeggiato cinquant’anni di matrimonio poco prima di dovergli dire addio per sempre il 27 giugno 2019. “Era un marito affettuoso -racconta Adriana -. Sempre pronto a sostenere i suoi affetti familiari, padre presente e amorevole, ha condiviso con me gioia delle nostre due figlie, Monica ed Elisabetta, ed è stato anche un nonno premuroso con nostro nipote Alessandro”. Bruno Mantegari era un orafo stimato e molto conosciuto a Piacenza. Sua la bottega orafa di via Roma, aperta assieme alla sorella Enrica nel lontano 1971, che in 42 anni di attività ha accolto tanti piacentini, fino a quando, nel 2013, è andato in pensione e ha abbassato definitivamente la saracinesca. “Andavo lì sempre con mio nonno e mi meravigliavo del valore e della bellezza dei suoi gioielli” il commento del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi.

“Siamo qui per dire un enorme grazie ad Adriana” il commento del presidente di Croce rossa Alessandro Guidotti. Adriana infatti, dopo la morte dell’amato marito, ha da subito avuto l’idea di ricordarlo attraverso una donazione alla Croce rossa, ma solo dopo i difficili anni segnati dalla pandemia da Covid ha capito cosa volesse fare: “Con lo scoppio della pandemia – spiega Adriana Rai – il mondo è cambiato in un baleno. Non si poteva uscire, e sebbene io abiti nella zona di via Colombo, a seguito delle mie condizioni cliniche pregresse, avevo bisogno delle mie medicine, ma non potevo raggiungere la farmacia dell’Ospedale”. Fu fondamentale il servizio di consegna farmaci organizzato dalla Croce rossa in sinergia con la farmacia dell’ospedale di Piacenza. Per riconoscere l’importanza del servizio, Adriana ha quindi deciso di donare un mezzo dedicato alla distribuzione dei farmaci. “Voglio che per i piacentini sia “la macchina del Bruno”, sarà lei ad assolvere a questo nobile compito. E la cosa mi riempie il cuore di gioia” il desiderio di Adriana.

“Siamo immensamente grati alla signora Adriana per questa importante donazione – commenta entusiasta Michele Gorrini, coordinatore della Sede di Piacenza della Croce rossa-. Questo è un veicolo che sarà al servizio dell’intera comunità, perché verrà impiegato su tutto il territorio provinciale per consegnare a domicilio le medicine, a supporto delle molteplici attività socio-assistenziali e in ambito di protezione civile”. “Lo scorso anno i nostri volontari hanno percorso 33mila chilometri per la consegna dei farmaci in tutta la provincia, trasportando circa 3.300 medicinali” ha evidenziato Guidotti durante l’inaugurazione del mezzo in piazza Cavalli.