Allarme nei comuni, mancano 27 segretari. Lettera alla Meloni e ai parlamentari

A Piacenza mancano ben 27 segretari comunali, il dato peggiore dell’intera Emilia Romagna. Per quella che è diventata una situazione insostenibile per le amministrazioni comunali, la referente dei Piccoli Comuni Anci (e sindaco di Sarmato) Claudia Ferrari ha preso in mano la penna – assieme al collega di Reggio Emilia e presidente Anci Emilia-Romagna Luca Vecchi – per scrivere alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e ai parlamentari emiliani. Se la carenza è cronica, infatti, non si vedono ancora all’orizzonte misure urgenti per mettervi un freno. “A rischio – sostengono i due amministratori – c’è il funzionamento stesso delle amministrazioni, di cui la figura dei segretari è parte irrinunciabile”.

