Castel San Giovanni: per ricordare le vittime di Covid piantato un albero di pesco

Castel San Giovanni ha reso omaggio alle vittime del Covid tramite un piccolo albero di pesco che, con tutta la sua delicata bellezza, ricorda chi non c’è più. L’amministrazione comunale ha organizzato un momento di riflessione nell’area verde, in fregio al cimitero comunale, che ormai tre anni fa venne intitolata il “Giardino del ricordo”. Al suo interno è stato piantumato un cespuglio di pesco, che si aggiunge alle altre piante e alle rose che tre anni fa vennero messi a dimora in quello stesso luogo. “Questo albero – ha detto il sindaco Lucia Fontana – è espressione della vita che continua e che ogni anno rifiorisce, nonostante tutto”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’