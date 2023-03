Opere e sculture in vetrine sfitte: successo per gli artisti con il progetto “Zigzag art”

Successo per “Zigzag art – Arte a rendere”, il progetto lanciato dal Comune di Piacenza per riempire le vetrine sfitte del centro storico con sculture, dipinti e installazioni. Diversi partecipanti, cioè artisti che hanno ridato vita a 25 negozi inutilizzati del centro storico grazie all’esposizione delle loro opere, sono stati contattati per importanti proposte di lavoro nell’ambito culturale. Così una semplice (ma per nulla banale) idea di valorizzazione dei locali commerciali liberi si è trasformata in un inedito “circuito” di promozione per gli artisti piacentini.

A testimoniarlo sono gli stessi autori. “Ho avuto un riscontro molto positivo con contatti per realizzare grandi lampadari in dimore storiche sulle colline, oltre ad aver venduto le opere esposte”, spiega ad esempio Giacomo Martucci Ventura. Il fotografo Marco Brusati aggiunge: “Alcuni collezionisti hanno voluto acquistare i miei lavori e altre amministrazioni mi stanno coinvolgendo in progetti fotografici”.

Nuove connessioni artistiche, insomma, nate grazie a “Zigzag art”, che è terminato poche settimane fa dopo oltre due mesi. Ora l’amministrazione comunale punta a rilanciare e raddoppiare l’iniziativa: “Abbiamo ricevuto numerosi stimoli, vogliamo continuare a dare vita agli spazi vuoti della città” conferma l’assessore al commercio Simone Fornasari, che ha curato il progetto insieme ai colleghi Christian Fiazza (cultura) e Adriana Fantini (rigenerazione urbana), in sinergia con le associazioni di categoria. “Zigzag art” è stato realizzato con una spesa di circa 1.800 euro, attraverso i fondi stanziati dalla Cabina di regia per lo sviluppo del centro storico.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: