Via Campagna si anima di bancarelle: boom di presenze alla “Fiera di San Giuseppe”

Bancarelle prese d’assalto già dalle prime ore di questa mattina. In occasione della festa del papà è tornata, in via Campagna, a Piacenza, la tradizionale Fiera di San Giuseppe. Sin dal XVII secolo attorno alla basilica di Santa Maria di Campagna, il 19 marzo si tiene un mercato, che gli ambulanti di “Mercanti di Qualità” continuano a riproporre. Le bancarelle per l’edizione 2023 sono circa 50 e propongono abbigliamento, oggettistica ed enogastronomia. La fiera prosegue per tutta la giornata.

