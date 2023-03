Villa Verdi, concerto dedicato al maestro: “Salviamo questo patrimonio”

Chi l’avrebbe mai detto! “Buon onomastico da Villa Verdi!”: un concerto nel giorno di San Giuseppe dedicato al celeberrimo compositore e alla moglie Giuseppina Strepponi. Come location appunto Villa Verdi o Villa Sant’Agata nel comune di Villanova, alla presenza di autorità in rappresentanza di importanti istituzioni piacentine e parmensi. Hanno fortemente voluto l’evento il Teatro Municipale di Piacenza, il Teatro Regio di Parma e i quattro comuni coinvolti nella vicenda di Villa Verdi: Busseto, Piacenza, Parma e Villanova. Il concerto è stato allestito per sostenere il progetto “Viva Verdi!”, promosso dal Ministero della Cultura. Ambiziosissime le finalità: l’acquisto – al limite la possibilità di esercitare il diritto di prelazione – da parte del Ministero della Cultura proprio di Villa Verdi cioè l’imponente casale divenuto la residenza principale del maestro. Villa Verdi è purtroppo chiusa al pubblico dal novembre scorso per le vicende legate all’eredità del suggestivo complesso.

Prima del concerto varie autorità hanno ribadito la necessità di acquisire dal Demanio dello Stato tale patrimonio per renderlo fruibile al pubblico.

