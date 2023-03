Due donne si buttano in mezzo alla strada: traffico in tilt in via Taverna

Una donna ha dato in escandescenza tentando di lanciarsi sotto le automobili di passaggio. E’ stata salvata grazie al rapido intervento dei sanitari del 118 e polizia. E’ accaduto sabato pomeriggio, 18 marzo, poco prima delle 17 in via Taverna, all’angolo con via Cantone del Cristo. La donna, un piacentina di 37 anni, che soffre di problemi di tossicodipendenza, proveniva dall’ospedale. Chi ha assistito alla scena ha telefonato al 118. Nella mattinata un intervento simile era avvenuto sempre invia Taverna a causa di una signora che, in evidente stato di ebbrezza, si era messa in mezzo alla strada mandando in tilt il traffico. La donna, una piacentina di 60 anni, ha gridato frasi confuse, barcollando visibilmente. Alcuni passanti hanno telefonato ai soccorsi.

