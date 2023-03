Federconsumatori: 350 chiamate al mese. Cordani confermata presidente

È ancora Angela Cordani la presidente di Federconsumatori Piacenza. A nominarla è stato il congresso dell’associazione piacentina, il sesto, che si è svolto alla Camera del lavoro e che ha messo sotto i riflettori l’attività degli ultimi anni. Solo nel 2022 la sede cittadina di Federconsumatori ha registrato 3.808 telefonate, quasi 350 al mese. Per quanto riguarda i tesserati, lo scorso anno se ne sono registrati 832: un lieve aumento rispetto al 2021 che ne contava 828.

“Ormai è una vita – risponde a chi le chieda da quanto tempo duri la sua “militanza” in Federconsumatori – anche se credo che questo sarà il mio ultimo congresso”. Congresso che, presieduto dall’avvocato Alessandro Miglioli, ha visto intervenire anche la presidente regionale di Federconsumatori Renza Barani.

“Non basta solo la buona volontà – avverte Cordani nel suo discorso di apertura del congresso – perché occorre dare delle risposte che sono sempre complicate anche per la diversità dei temi che ci vengono sottoposti. Siamo un’associazione attrezzata, certo, ci rapportiamo con i gestori telefonici e dell’energia, con le banche: che cosa abbiamo capito in tanti anni di impegno? Abbiamo capito e abbiamo cercato di far capire che l’ignoranza non è una colpa, ma un peso gravoso sì. E bisogna scrollarselo di dosso perché porta a ricercare le risposte negli altri che non sempre danno le risposte giuste e disinteressate”.