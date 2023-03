Il monastero di clausura compie 350 anni: ospita 4 monache piacentine

Il monastero di clausura di via Spinazzi, a Piacenza, ha compiuto 350 anni. “Siete piccole stelle che illuminano il mare della vita di questo incerto e bellissimo adesso”. Parole di padre Miguel Marquez Calle, superiore generale dei Carmelitani scalzi presente alla ricorrenza all’indirizzo delle dodici monache di clausura (4 piacentine) del monastero. Sono 130 in tutto le monache, che dal 1673, hanno permesso la vita alla comunità orante, prima dello Stradone Farnese, poi, dal 1964, di via Spinazzi. E suor Agnese, entrata nel monastero nel 1964 ricorda come è cambiata la vita delle monache in questi anni.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’