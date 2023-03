A fuiè ad San Giusep a Bobbio brucia l’inverno e nei campi si prega per la pace

A Bobbio il fuiè si accende la sera di SanGiuseppe, per gettare tra le fiamme l’inverno, i rancori e le preoccupazioni e attendere insieme l’arrivo della primavera. Secondo alcuni quella della “cassinella” è una tradizione ereditata dai celti; secondo altri un omaggio a San Giuseppe che accese un fuoco nella santa grotta. Il sodalizio “Ra Familia Bubieiza”, con la collaborazione dei Vigili del fuoco, ha acceso un falò di speranza in località Candia a Bobbio, domenica sera. “Che porti pace”, è stato il pensiero dei promotori. Tanti i fuochi propiziatori accesi – in sicurezza vista la grave siccità – anche in altri borghi e sulle aie dell’alta valle. Le foto nella gallery sono di Naty Matiash.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’