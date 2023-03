Farnesiana, al via la demolizione dell’ex chiosco occupato abusivamente

Le ruspe sono arrivate sul posto questa mattina. L’obiettivo era la demolizione del chiosco in legno nel parcheggio tra via Falconi e via Caduti sul lavoro alla Farnesiana. Un intervento programmato da tempo ma rinviato a causa della presenza all’interno di un ragazzo pachistano che aveva occupato abusivamente la struttura. Ora l’uomo senza fissa dimora è stato affidato ai Servizi sociali e il Comune ha provveduto a dare esecuzione al provvedimento di demolizione.

