Petizione a Ottone per avere il municipio aperto più giorni. “Ma ampliati gli orari”

Una petizione sta circolando a Ottone. Riguarda la recente modifica agli orari degli uffici comunali: ogni settimana restano infatti chiusi al lunedì e al mercoledì. “Ma il lunedì rappresenta un’occasione importante per coloro che passano la domenica in paese, mentre il mercoledì coincide con il giorno di mercato”, spiegano i promotori della petizione, che si può trovare integrale sul portale online Change.org. La raccolta firme chiede al Comune di Ottone di modificare gli orari di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

Il sindaco Federico Beccia spiega che la sua scelta è stata condivisa con i dipendenti del municipio, due a tempo pieno e uno part-time. “Abbiamo deciso di ampliare la fascia oraria di apertura, dalle 8 alle 14, e ridurre i giorni. La forza lavoro di fatto è sempre meno e le pratiche sono invece raddoppiate. Qui non siamo in città, cerchiamo di arrangiarci. E comunque così il servizio è aperto ai cittadini 24 ore alla settimana; secondo la petizione dovrebbe esserlo per 18”.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’