Riconoscere e combattere il cyberbullismo, la Polizia locale incontra gli studenti

Appuntamento alla primaria don Minzoni per l’incontro conclusivo del ciclo promosso dalla Polizia Locale di Piacenza con gli alunni di alcune classi quinte dell’ottavo circolo (oltre alla stessa Don Minzoni, anche la Carella) sul tema del bullismo e del cyberbullismo, a cura dell’assistente capo Manuela Argentieri, del commissario Marco Cassinelli e dell’ispettore Gianluca Sugamele.

Nell’occasione, alla presenza del sindaco Katia Tarasconi, del comandante Mirko Mussi e della dirigente scolastica Paola Vincenti, sono stati consegnati alle sezioni coinvolte nell’iniziativa i diplomi di riconoscimento per i lavori realizzati come esito di questo percorso educativo: elaborati, disegni e un cortometraggio che i bambini hanno proposto nel corso dell’evento.

