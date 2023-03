Tutor, dieci corsi gratuiti di formazione sul digitale riservati alle donne

Con il sostegno del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, le due sedi di Piacenza e Fiorenzuola della scuola di formazione Tutor organizzano, a partire dal prossimo mese, dieci corsi gratuiti in ambito informatico riservati a donne residenti o domiciliate in regione Emilia Romagna (occupate o disoccupate) con conoscenze generali di informatica. I percorsi sono i seguenti: Gestire informazioni e contenuti digitali (32 ore), Lavorare in cloud (32 ore), Gestire la propria identità digitale (32 ore), Lavorare in cloud: strumenti avanzati (16 ore), Competenze digitali per la creazione di contenuti web (32 ore), Competenze digitali per la progettazione grafica (32 ore), Video making (32 ore), Sicurezza digitale: proteggere dati e dispositivi (32 ore), Elementi di cyber security (16 ore), Risolvere problemi tecnici: il PC e la rete (32 ore). Il progetto, chiamato Donne e Digitale, prevede anche la possibilità che ogni iscritta potrà frequentare anche più percorsi formativi. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. “Torna a grande richiesta questo progetto che permette a donne occupate e disoccupate di specializzarsi ulteriormente in un ambito ormai fondamentale per il mondo del lavoro” sottolinea il direttore di Tutor Mirco Portami.

Le lezioni potranno svolgersi in presenza oppure a distanza con videoconferenze online. Per avere maggiori dettagli Tutor suggerisce di contattare la sede di Piacenza al numero 0523 456603 o alla mail [email protected] e la sede di Fiorenzuola al numero 0523 981080 e alla mail [email protected] Si possono trovare ulteriori informazioni sul sito www.tutorspa.it/corsi

© Copyright 2023 Editoriale Libertà