Giulia Piroli, presidente Anpi Piacenza: “Arrivare ai giovani parlando di nuove resistenze”

C’è una donna alla guida della sezione cittadina dell’Anpi “Medina Barbattini”. È Giulia Piroli, già consigliera comunale del Pd fino all’anno scorso e oggi nuova presidente del gruppo di Piacenza dell’Associazione nazionale Partigiani italiani. Raccoglie il testimone da Alberto Gorra, che ha guidato l’Anpi cittadino negli ultimi cinque anni: nel 2022 l’Associazione, in città, contava 210 iscritti.

La neopresidente dell’Anpi cittadina si pone due obiettivi: “Avvicinare le nuove generazioni e le donne all’Anpi – spiega – e lo si può fare ragionando sulla Resistenza di ieri, ma anche sulle nuove resistenze, quelle dell’oggi. L’Anpi Piacenza soprattutto con impegno del suo presidente Romano Repetti ha organizzato in questi anni diverse iniziative ben calate nell’attualità”.

Per Piroli quella dell’Anpi è un’esperienza dopo anni di impegno in politica, sia come assessora alla scuola sia come consigliera nelle file del Partito Democratico: non è un caso forse che proprio la prima iniziativa che la vede intervenire come presidente della sezione cittadina dell’Anpi sia dedicata a “La scuola primaria sotto il regime fascista e quella odierna: obiettivi e indirizzi formativi”. L’appuntamento è venerdì alle 17.30 nella sala di via Gregorio X 2 e vedrà intervenire la ricercatrice Federica Prinzivalli e l’insegnante Manuela Sitzia.