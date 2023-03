“In via Campagna vetri rotti e alcol, ora basta”: i residenti chiedono più controlli

“Qui servono regole ferree”. C’è esasperazione nella voce dei piacentini che vivono nei pressi della chiesa di San Sepolcro in via Campagna. Rabbia, proteste e “sos” alle istituzioni perché “il sagrato e i vicini marciapiedi sono diventati una zona di bivacco e disturbo della quiete pubblica”. A segnalare il problema, tra gli altri, è l’abitante Gilberto Sacchi: “Il contesto non è più rassicurante come in passato, ci sono bande di giovani che bevono, urlano e sporcano quasi ogni sera”. E il barista Claudio Morelli aggiunge: “Le persone, perlopiù straniere ma non solo, comprano gli alcolici nei market etnici del quartiere, li bevono all’aperto e lasciano per terra bottiglie rotte, sporcizia e macchie di pipì”. La situazione di via Campagna è finita anche al centro di un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi).

I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.