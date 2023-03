Un secolo di Aeronautica militare. Porte aperte a San Damiano il 28 marzo

Il 28 marzo prossimo l’Aeronautica Militare Italiana compirà 100 anni. In tutta Italia si susseguiranno eventi accomunati dal motto “In volo verso il futuro”. Anche il Distaccamento aeroportuale di Piacenza – San Damiano, che ha sede nel comune di San Giorgio, festeggerà la ricorrenza e lo farà aprendo le sue porte al pubblico. Dalle 10.30 alle 16 tutti potranno varcare la soglia di quella che per tanti anni è stata la base aerea in cui ha operato il 50esimo Stormo.

Attualmente ha funzioni logistiche ed è comandato dal tenente colonnello Francesco Rossi. Durante la giornata si potrà vedere il mitico Caccia Fiat G-91R, utilizzato in passato dalla Pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, che è in fase di restauro da parte di tecnici specializzati dell’Aeronautica. Del velivolo ha parlato anche il Tg2 Motori nella puntata di domenica 19 marzo (si può rivedere su Raiplay). I visitatori avranno anche la possibilità di salire su un Tornado ed un F104.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’