“Piacenza Cammina 2.0” compie cinque anni, oltre 300 escursioni organizzate

Camminare fa bene alla salute fisica e mentale, ormai si sa. Inoltre, consente di scoprire luoghi immersi nella natura. Il valore aggiunto è quello di percorrere chilometri insieme ad altre persone con la stessa passione. Sono i principi che hanno ispirato il gruppo “Piacenza Cammina 2.0”, nato nel giugno 2018 dall’idea del piacentino Massimo Marchionni. La pagina Facebook fornisce data, ora, luogo del ritrovo e itinerario da percorre. Da allora sono state circa 300 le escursioni organizzate in città, provincia e aree limitrofe. Una tappa ogni domenica in un luogo diverso, una decina di chilometri da percorrere in compagnia. Con la primavera il calendario si arricchisce delle passeggiate notturne in città e d’estate sulle colline di Momeliano.

Ad ogni escursione si presentano come minimo 20 persone, il record è stato raggiunto per l’itinerario lago Bino-lago Nero in cui i partecipanti erano sessanta. Gente di ogni età, bambini compresi.

Il gruppo spontaneo si sta organizzando per diventare associazione e il sogno è quello raccogliere fondi a scopo benefico.

Nel frattempo, domenica 26 marzo è in programma una camminata diversa dalle altre, si tratta di un percorso enogastronomico di 12 chilometri sulle colline con tappe prenotate in tre diverse trattorie.