Sclerosi multipla, diagnosi in aumento tra i giovani. Stasera se ne parla a Star Bene

Ogni tre ore a qualcuno viene diagnosticata la sclerosi multipla. In Italia, ogni anno, sono circa 3.600 le persone colpite da questa malattia che entra nella vita di uomini e donne tra i venti e quarant’anni, nel pieno delle loro energie proprio quando si è proiettati verso il mondo del lavoro, si costruiscono progetti sentimentali e la famiglia.

Il tema della sclerosi multipla finisce sotto i riflettori della nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti, in onda su Telelibertà stasera, giovedì, alle 21.00. In studio saranno presenti diversi ospiti, dall’oncologo e presidente nazionale di Cipomo Luigi Cavanna al neurologo Paolo Immovilli fino a Miriam Stefanoni, vicepresidente di Aism Piacenza oltre che garante per i diritti della persona disabile. In collegamento invece ci saranno Dario Inzani, presidente di Aism Piacenza e la fisiatra Malekahmadi Yassamin. Nella puntata andrà in onda la testimonianza di Gloria Leppini, ragazza piacentina di 26 anni malata di sclerosi multipla, che ha fondato, su instagram, “Gloconlasclerosi” dove racconta la malattia.

Si ricorda infine che le repliche della trasmissione andranno in onda venerdì alle 9 e alle 17 e sabato alle 12.20, domenica alle 12 e alle 22.10: la puntata sarà poi disponibile on demand sul sito www.teleliberta.tv nella sezione salute.