Stupro di via Scalabrini, al via il processo. La vittima si costituisce parte civile

E’ iniziato nella mattinata di giovedì 23 marzo il processo per lo stupro di via Scalabrini avvenuto nell’agosto del 2022. L’imputato – un 27enne originario della Guinea, residente a Reggio Emilia e operaio in un magazzino di Piacenza – si trova in carcere con l’accusa di aver violentato per strada una badante ucraina di 55 anni. La donna si è costituita parte civile, quindi il processo è stato rinviato a giugno.

