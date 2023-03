Torna il Pedibus: camminata a ritmo di Jazz per la primaria Vittorino da Feltre

Si ricomincia a camminare sulle note del jazz, nelle scuole cittadine, grazie al

consueto appuntamento con i musicisti del Piacenza Jazz Fest che periodicamente

accompagnano gli alunni partecipanti ai diversi percorsi del Pedibus.

Anche l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati non ha voluto mancare al

primo appuntamento in calendario in questi giorni, con le due linee dirette alla

primaria Vittorino da Feltre che abitualmente partono da zone diverse del quartiere

Ina Casa, riunitesi nei pressi della Santissima Trinità per raggiungere, insieme, il

cortile della scuola.

Accompagnati da Gianni Azzali al sax tenore, Gianni Satta alla tromba, Alberto

Venturini al sax baritono, Stefano Caniato al trombone, Renato Podestà al banjo,

Roberto Lupo e Luca Mezzadri alle percussioni, bambini e volontari hanno

camminato insieme all’assessore, alla referente del Ceas Infoambiente comunale

Alessandra Bonomini, alla dirigente del 5° Circolo didattico Monica Caiazzo, al

referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Fiorenzo Zani e alle maestre Chicca Orsi

e Francesca Visentin.

La prossima tappa musicale, lunedì 27 marzo alle 8, con ritrovo in via Penitenti 9 –

nelle adiacenze del nido Arcobaleno – sarà il Pedibus della primaria Caduti sul

Lavoro.