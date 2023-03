“Warm cognition”, imparare con gioia: incontro con Mind4children

“Apprendere con gioia”: questo il tema del convegno a Palazzo Gotico con la docente di Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Padova Daniela Lucangeli, presidente dell’Associazione per il Coordinamento nazionale degli insegnanti specializzati (Cnis) e componente di numerosi organismi scientifici italiani e internazionali, tra cui l’Accademia mondiale delle ricerche sulle difficoltà di apprendimento (Iarld).

“Il Comune di Piacenza e il Centro per le Famiglie, in collaborazione con Casa Morgana – spiega l’assessore alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi, i cui saluti introduttivi hanno aperto l’incontro – hanno voluto organizzare un momento di approfondimento e confronto dedicato ai nuclei familiari, agli operatori e professionisti del settore educativo, coinvolgendo la professoressa Lucangeli anche per il suo ruolo di presidente di Mind4Children, comunità di scienziati, ricercatori, specialisti, insegnanti ed educatori strettamente legata all’Università di Padova, il cui impegno è mirato innanzitutto a sostenere e valorizzare il potenziale umano”. Al dialogo con la docente è infatti seguito l’intervento della dott.ssa Isidoro di Mind4Children, incentrato su “Apprendimento e gestione dell’errore come risorsa educativa”.

“Di fronte al fenomeno sempre più diffuso del disagio giovanile vissuto anche in termini di isolamento sociale – sottolinea l’assessore Corvi – è fondamentale individuare i segnali che, nel comportamento di bambini e ragazzi, possono costituire un campanello di allarme, così come prevenire e contrastare gli elementi di stress che rischiano di compromettere il benessere psico-fisico in un’età in cui ogni sforzo dovrebbe essere teso a favorire lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, delle attitudini e delle relazioni interpersonali. L’esperienza di Mind4Children e della professoressa Lucangeli, in questo senso, è illuminante: abbiamo ritenuto che riflettere insieme sul concetto di warm cognition, ovvero il processo di imparare con il costante sostegno e incoraggiamento degli adulti di riferimento, fosse un’opportunità preziosa per tutti coloro che, come genitori, familiari o per il proprio ruolo lavorativo sono chiamati a prendersi cura dei più piccoli o degli adolescenti”.

“Questo convegno formativo – conclude Nicoletta Corvi – è una tappa importante nell’attività del Centro per le Famiglie, che proprio attraverso Casa Morgana mette a disposizione un servizio stabile di consulenza pedagogica, “Legami al centro”, mirato a far emergere, in situazioni di difficoltà o fasi critiche del rapporto genitori-figli, le risorse educative e la forza dell’esempio, che le mamme e i papà hanno già dentro di sé”. Per ulteriori informazioni a riguardo, è possibile contattare lo 0523-492380 o scrivere a [email protected] .