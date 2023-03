Castello, strade al buio: nuova la segnalazione in zona ospedale

Ancora strade al buio a Castel San Giovanni. Stavolta la segnalazione arriva dai residenza della zona attorno all’ospedale. “Nel rientrare a casa attorno alle otto di sera – racconta una residente – mi sono accorta che tutte le luci della mia via erano spente. La via era al buio, e non è affatto piacevole dover parcheggiare l’auto e poi rientrare a casa da sola”. Anche questa volta i lampioni si sono spenti, o non si sono affatto accesi, a macchia di leopardo, come già era capitato alcune settimane fa in parecchie vie del centro storico e delle frazioni. Questa volta però il disservizio è stato circoscritto a un breve arco di tempo. Nel giro di breve i lampioni si sono infatti riaccesi.

