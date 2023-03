“Tutti a scuola a piedi o in bici”: premiati i migliori manifesti degli alunni

Sono Lucia Molinari, Giovanni Lodigiani, Francesco Palmeri e Lavinia Scafuto gli studenti vincitori dell’iniziativa “Tutti a scuola a piedi o in bici” che ha coinvolto le classi terze della scuola media Calvino in via Stradella, in collaborazione con Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza. Gli alunni hanno realizzato vari manifesti dedicati alla promozione della bicicletta come mezzo sostenibile: a votare i migliori disegni sono stati i ragazzi e le ragazze della sede didattica di via Boscarelli.

