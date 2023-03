Da Berlino al campo di Sachsenhausen. È una “rivolta silenziosa” quella che una cinquantina di studenti delle scuole superiori di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola si preparano a toccare con mano.

L’occasione è fornita dal Viaggio della Memoria organizzato dall’Isrec di Piacenza dopo gli anni di stop imposti dalla pandemia: dal 31 marzo al 5 aprile, infatti, ragazzi e insegnanti saranno coinvolti in un percorso teso a scoprire la Resistenza tedesca al nazifascismo.

All’Isii Marconi si è svolto l’ultimo incontro di preparazione dei ragazzi prima della partenza, condotto dal docente Nicola Montenz e dalla giornalista BettyParaboschi, che accompagneranno gli studenti nel viaggio.

L’obiettivo è stato quello di dare delle informazioni pratiche, concrete, in vista della partenza, che avverrà nel pomeriggio del 31 per arrivare al castello di Sanssouci a Potsdam dove Federico II incontrò Voltaire e Bach.

Il viaggio nei giorni successivi porterà i ragazzi a visitare il campo di prigionia per detenuti politici di Oranienburg-Sachsenhausen, proseguendo poi nei luoghi nevralgici della dittatura hitleriana a Berlino, dove i partecipanti incontreranno anche un testimone della Resistenza al nazionalsocialismo.

Nell’ex-carcere di Berlin-Ploetzensee, oggi monumento nazionale, gli studenti concluderanno il loro percorso lungo le tracce della Resistenza tedesca.

