Previste raffiche di vento in montagna e collina, domani sera torna anche la pioggia

La protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo di colore arancione per le forti raffiche di vento previste per la giornata di domani tra i rilievi dell’appennino piacentino. Anche per la fascia collinare della nostra provincia viene segnalato il rischio di venti forti.

Nella tarda serata di domenica dovrebbero ritornare a farsi vedere anche le precipitazioni tanto attese. Previste infatti leggere piogge su tutto il territorio.