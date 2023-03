Distretto Ponente: 1.076 richieste di contributi per l’affitto, solo 446 finanziate

Al bando distrettuale per la richiesta di un contributo per poter sostenere le spese per l’affitto è arrivata una pioggia di richieste. Al Comune di Castel San Giovanni, che ha fatto da “collettore” delle domande per i 21 Comuni dell’intero distretto di Ponente (Val Tidone, Val Trebbia e Val Luretta), sono arrivate 1.076 domande.

Con i 622 mila e 171 mila euro che la Regione aveva assegnato al distretto si riesce però a dare risposta “solo” a 446 famiglie, mentre altre 630 restano escluse. O meglio le richieste sono state accolte, perché in possesso dei requisiti, ma essendo esauriti i fondi non possono essere finanziate. Una vera e propria emergenza a cui chi può cerca di mettere una pezza. Dal solo comune di Castel San Giovanni erano state presentate 390 domande, di cui solo 137 riceveranno un contributo.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’