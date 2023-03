Domani colpo di coda dell’inverno: vento forte e calo delle temperature

Non è ancora giunto il momento di un cambio armadio. Cappotti, sciarpe e maglioni serviranno per qualche giorno in più. E’ infatti allarme vento e freddo anche nella provincia di Piacenza. Nella giornata di lunedì 27 marzo scatta l’allerta della Protezione Civile di colore giallo. Un colpo di coda dell’inverno con tempo diffusamente instabile e venti furiosi a 100 km/h, rovesci temporaleschi e calo delle temperature.

