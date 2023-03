A Calendasco una fiera per celebrare il Po. “Fiume in grande sofferenza”

“Il nostro Po è in sofferenza. E così anche una fiera può servire a puntare i riflettori su una situazione molto grave che è sotto gli occhi di tutti”. A Calendasco si celebra un Grande Fiume che non è poi così grande, che sparisce sempre di più tra spiagge ed isolotti a causa di una siccità che da oltre un anno picchia forte. Così, la 57esima edizione della Festa del Po e del Pesce Fritto ha unito il divertimento e la gastronomia ad una riflessione seria, attraverso le parole del sindaco Filippo Zangrandi, sulle prospettive del territorio.

Fin dalla prima mattina, i banchi degli espositori hanno preso posto lungo via Mazzini e via Roma in un lungo serpentone di offerte. Già nella giornata di sabato, Calendasco è stata invasa da circa 600 persone che hanno partecipato alla marcia “Du pass in riva al Po” organizzata con il Csi. E lo stesso hanno potuto fare coloro che, dal pontile del Masero, ne hanno approfittato per vedere le esibizioni degli hovercraft e degli idrovolanti o per fare un giro in barca.

Per valorizzare il territorio è stato creato un “brand” per il paese che è stato stampato su borse e magliette con la scritta “Io sono di Calendasco” oppure “I love Calendasco”: le t-shirt con l’immagine creata dal grafico Eddie Balordi sono andate tutte a ruba nella sola mattinata.

I DETTAGLI DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’