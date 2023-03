Si addormenta ubriaco al volante con il motore acceso: strada bloccata per due ore

Si addormenta ubriaco sul volante dell’auto e blocca la strada per oltre due ore. È successo nella serata di sabato, 25 marzo, a Calendasco, in una zona di campagna tra Incrociata e Cotrebbia. Tutto è accaduto attorno alle 19 quando un residente della zona ha notato una Mini ferma con fanali e motore accesi in mezzo alla strada delle Pernici, nei pressi di Cotrebbia Vecchia. Nonostante i colpi di clacson e i pugni al finestrino, il residente non è riuscito a svegliare l’uomo abbandonato con la testa sul volante. Temendo il peggio, ha chiesto aiuto al telefono. Prima è intervenuta la Croce Rossa, poi i carabinieri. Per lungo tempo, carabinieri e sanitari hanno cercato di convincere il giovane a farsi assistere. La discussione, che ha avuto anche toni accesi e minacciosi da parte dell’uomo, è proseguita fin quasi alle 22: solo allora l’automobilista ha acconsentito allo spostamento dell’auto dal centro della carreggiata e a farsi venire a prendere da un amico.

