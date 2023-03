Bobbio, Il generale Zuccher visita i carabinieri: “Ascolto e dialogo con i cittadini”

Il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, ha visitato la caserma sede del Comando Compagnia Carabinieri di Bobbio.

Ad attenderlo presso la caserma del capoluogo della Val Trebbia, tutti i comandanti di Stazione dipendenti quella Compagnia e l’attuale Comandante in s.v. Luogotenente C.S. Giovanni Bettas Oddonin.

Nella circostanza, il Generale Zuccher ha salutato i presenti, ed ha evidenziato l’importanza di valorizzare le professionalità degli uomini e delle donne in divisa; ha raccomandato di tenere ben presente l’ascolto ed il dialogo sia tra i militari che con i cittadini. Ha poi aggiunto come la motivazione e la passione nell’interpretare ciascuno il proprio incarico e la consapevolezza di rivestire anche un ruolo sociale di riferimento costituiscano la cifra distintiva di ogni carabiniere da dimostrare soprattutto attraverso l’esempio. Ha poi richiamato i valori etici che hanno reso l’Arma indiscusso presidio di legalità per la comunità, e sottolineando l’importanza del servizio quotidiano, da svolgere con la massima dedizione, responsabilità e senso del dovere.

Il Generale, dopo aver visitato tutti gli uffici del Comando Compagnia, soffermandosi con i carabinieri presenti, insieme al Comandante Provinciale di Piacenza, colonnello Pierantonio Breda, si è recato presso la vicina Cattedrale romanica di Santa Maria Assunta dove il parroco don Roberto Isola ha illustrato tutte le decorazioni di gusto neo-bizantino che animano l’interno e le splendide quadrature prospettiche presenti nella zona del transetto e del presbiterio.

In ultimo, si è recato presso la sede della locale Associazione Nazionale Carabinieri per un caloroso incontro con il Presidente ed una rappresentanza dei soci, ringraziandoli per la proficua collaborazione con l’Arma Piacentina.