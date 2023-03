Come gestire i conflitti con i figli. Quattro incontri gratuiti della “Scuola genitori”

“Urlare non serve a nulla”, “Gestire i litigi”, “Preadolescenti in difficoltà”. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati negli appuntamenti della Scuola genitori”, il progetto ideato dal Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, in programma dal 31 marzo al 19 maggio.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa, accanto all’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati, sono intervenuti il pedagogista Daniele Novara, direttore del Centro, Robert Gionelli consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano che sostiene il progetto, nonché per il CPP la pedagogista e formatrice Marta Versiglia, la segretaria di direzione Elena Calza e le tirocinanti Barbara Natalia Sitra e Martina Modena.+

Gli incontri – in programma alle 20.45 nelle giornate di venerdì 31 marzo (scuola Taverna), 14 aprile (scuola Vittorino da Feltre), 5 maggio (scuola Dante Carducci) e 19 maggio (scuola Pezzani) – sono a ingresso libero e gratuito.