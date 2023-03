Economia circolare e basse emissioni: a Cascina Bosco Gerolo premio AgriManager

Lo sviluppo di un’attività zootecnica tradizionale in un’impresa con numerosi settori produttivi innovativi orientati all’economia circolare, alla multifunzionalità ed alla riduzione delle emissioni è il fattore che ha consentito a Cascina Bosco Gerolo di Rivergaro (PC) di aggiudicarsi per la provincia di Piacenza il premio AgriManager 2023, un premio assegnato all’impresa che ha adottato gli interventi più innovativi. La scelta è avvenuta al termine del progetto di crescita manageriale promosso dalla società cooperativa di servizi Agri2000 in partnership con Emilbanca, che ha coinvolto 1.500 imprese delle province emiliane di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Il premio è stato consegnato a Rivergaro alla titolare Nicoletta Cella dal presidente di Agri2000, Camillo Gardini, e dal vice direttore generale di Emilbanca, Matteo Passini, in un incontro in cui è intervenuto anche il vice sindaco di Rivergaro, Pietro Martini.