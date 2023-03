Malore improvviso mentre è in strada, inutili i soccorsi. Muore donna di 65 anni

E’ stato purtroppo fatale il malore che ha colpito una donna di 65 anni in via Leonardo Da Vinci a Piacenza, nella mattinata di martedì 28 marzo. L’anziana si trovava sul marciapiede quando si è improvvisamente accasciata a terra. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica, un’ambulanza della Croce bianca, e le volanti di polizia. I primi soccorsi sono stati prestati da un cittadino con un defibrillatore. La donna è stata trasportata al pronto soccorso ma per la gravità del malore per lei non c’è stato nulla da fare.

