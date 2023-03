“Tutto il mondo” in Comune a Piacenza. “Ambasciatori del nostro territorio”

Partire è un’esperienza che cambia la vita. Nella sala consiliare di Piacenza, il sindaco Katia Tarasconi ha accolto gli studenti arrivati da tutto il mondo nell’ambito dei progetti di scambio culturale organizzati da Intercultura. Nell’occasione sono state anche consegnate le borse di studio ai piacentini in partenza per un periodo di studi all’estero grazie alle borse di studio fornite, tra le altre, da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione Ronconi Prati, Confindustria.

Sono intervenuti, accanto al sindaco Katia Tarasconi e a Luca Groppi in rappresentanza della Fondazione di Piacenza e Vigevano, la presidente e la vice presidente del Centro locale di Intercultura, Morgana Bonetti ed Eleonora Morandi, la responsabile dei programmi di invio Chiara Gandolfi e Martina Ruo, referente per l’ospitalità.

Ragazzi Ospitati a Piacenza

Sebastian Allan Martinez Hopp – Canada

Emma Bouchard – Canada

Bohdan Mudryk – Slovacchia

Antonio Bonaventura Stamato Bolzan – Brasile

“Thong” Napadon Ovatanupat – Thailandia

Levent Orhan – Turchia

Ragazzi della Settimana di Scambio (ospiti a Piacenza per una settimana, ma residenti più a lungo termine in altre aree d’Italia)

Lina Hamila – Tunisia

Thanida Klaharn – Thailandia

Maria Toledo Balbueno – Paraguay

Chayaphon Khonsue – Thailandia

Zara Ortiz Justiniani – Messico

Tess Oreck – USA

Milena Sofia Cancino Taboada – Cile

Kano Ishibashi – Giappone

Sinhop Hitapisut – Thailandia

Nelcy Ariana Canauiri Aguilar – Bolivia

Ragazzi in partenza per l’estero:

Carlo Maria Arcelloni – Bimestre Argentina

Emanuele Bengalli – Anno Costarica

Giorgia Bergonzi – Anno Germania

Mariasole Bongiorni – Anno Francia con contributo di Confindustria e Fondazione Ronconi Prati

Giulia Borgogni – Semestre Costarica – borsa di studio Intercultura

Anna Costa – Anno USA con Borsa di studio Inps

Samuele Ferrari – Trimestre Brasile

Riccardo Gandelli – Anno USA con borsa di studio Unipol

Anna Sole Marcato – Anno Messico (borsa di studio Intercultura)

Ines Passera – Semestre Irlanda

Annalisa Razza – Bimestre Costarica (borsa di studio Intercultura)

Stefany Sbuttoni – Anno Cile con contributo della borsa di studio della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Antonio Schisano – Trimestre in Belgio Fiammingo

Vanessa Sejdaras – Bimestre Australia (borsa di studio Intercultura)

Zuhara Rochelle Tartamella – Anno Panama (borsa di studio Intercultura)

Xeka Leila – Programma estivo Irlanda (borsa di studio A2A Gencogas)

Giada Bombardieri – semestre Austria