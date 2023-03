“Dalla classe all’orchestra” e Biblòh: assegnati 140mila euro a nove progetti

Si è conclusa con l’erogazione di 140.000 euro a favore di nove progetti presentati dalle scuole della città e della provincia, la seconda annualità dei bandi “Biblòh!” e “Dalla classe all’orchestra” della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Messi a punto per favorire lo sviluppo di biblioteche scolastiche innovative e per promuovere la didattica delle discipline musicali nell’ottica dell’integrazione scolastica, i due bandi sono rivolti alle scuole primarie e secondarie, hanno un respiro triennale e sono stati lanciati nel 2022 con un investimento complessivo previsto pari a 420.000 euro da erogare in tre annualità.

Con l’approvazione dei nove progetti, avvenuta nei giorni scorsi con delibera del consiglio di amministrazione di Fondazione, prosegue innanzitutto il sostegno al percorso di pratica vocale, strumentale e orchestrale “Dalla classe all’orchestra”. Il progetto ha come capofila il IV Circolo scolastico, ma si sta estendendo a una rete di scuole primarie (in orario curricolare) e secondarie (in orario extracurricolare) nell’ottica di mettere a sistema il know how didattico e organizzativo e l’esperienza accumulata negli anni dal IV Circolo. Gli obiettivi sono dare vita a un’Orchestra di ragazzi per la città, che coinvolga anche studenti con disabilità, disturbi di apprendimento o in situazione di disagio; estendere i benefici dell’intervento a realtà scolastiche con utenza complessa e multiculturale e valorizzare le competenze di insegnanti, consulenti e degli studenti e laureati del Conservatorio Nicolini.

Con il secondo anno del bando Biblòh! sono stati invece finanziati i progetti per la realizzazione di biblioteche scolastiche presentati dalle direzioni didattiche dei Circoli cittadini IV, V, VII e VIII e degli istituti comprensivi di Fiorenzuola, Pianello e Val Nure. Crescerà dunque il numero delle biblioteche concepite e attrezzate come ambienti di apprendimento innovativi al servizio della comunità scolastica e di migliaia di famiglie. La novità di quest’anno è il progetto “A voce alta” che, pur avendo come capofila l’Istituto comprensivo di San Nicolò (Rottofreno), non è un’iniziativa limitata a un istituto scolastico ma è rivolta agli insegnanti tutte le scuole per realizzare un evento formativo sulla pratica didattica della lettura ad alta voce.

“Con questi bandi per la scuola il nostro ente si era dato l’obiettivo di promuovere strumenti e pratiche innovative per la didattica e i risultati finora ottenuti sono incoraggianti – commenta Luca Groppi, coordinatore della Commissione Educazione e Ricerca e consigliere d’amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano –. Ad oggi sono entrati a far parte della rete nazionale delle biblioteche scolastiche innovative Biblóh! 18 istituzioni scolastiche piacentine, su un totale di 60 scuole in tutta Italia. Durante quest’anno si è inoltre costituita l’orchestra inclusiva della città che, con i suoi 130 giovanissimi musicisti e 30 coristi, debutterà per il pubblico il 20 maggio a Palazzo Farnese con una lezione-concerto aperta a tutti. Tutto questo è stato possibile perché tante scuole stanno lavorando insieme, costruendo una rete di interazioni, collaborazioni, finalità condivise che è il valore più grande di questo percorso”.

Il carattere di novità dei bandi Biblòh! e Dalla classe all’orchestra è stato riconosciuto anche oltre il territorio provinciale. Tanto che nel febbraio scorso i due bandi sono stati scelti da INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, fra i case study di buone pratiche per l’innovazione in ambito scolastico che sono stati presentati durante il convegno “L’idea di scuola, pensare in rete e progettare con il territorio”. All’incontro presso l’avveniristico Spazio LEO (Learning Expression On the Job) dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena, aveva preso parte il consigliere Luca Groppi.

Il terzo e ultimo atto dei due bandi è previsto nel 2024, con l’impiego di ulteriori 140.000 euro di risorse, 70.000 a disposizione per ciascuno. La programmazione pluriennale esprime la volontà della Fondazione di consolidare e dare continuità agli interventi avviati e di allargare il più possibile la platea dei partecipanti e delle nuove adesioni.

L’elenco completo dei beneficiari e degli importi assegnati è consultabile sul sito della Fondazione di Piacenza e Vigevano www.lafondazione.com