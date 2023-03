Malpaga di Fabbiano, in corso di collaudo il lago artificiale a scopo irriguo

È in fase di collaudo il lago artificiale che il Consorzio di Bonifica ha realizzato, a scopo irriguo, alla Malpaga di Fabbiano, nelle campagne attorno a Borgonovo. Finanziato con oltre due milioni di euro da Regione e Consorzio il lago rappresenta un mini invaso utile per ottimizzare la distribuzione di una risorsa, l’acqua, quanto mai preziosa vista la perdurante siccità. Al momento il lago ha raggiunto la capacità massima pari a 107 mila metri cubi di acqua. Un’inezia se si pensa che la diga del Molato, il gigante da cui prende acqua tutto il mondo agricolo locale, può invasare fino a 7 milioni di metri di cubi di acqua.

“La funzione di questi laghi – ci tiene a precisare il presidente del Consorzio di Bonifica Luigi Bisi – non è però quella di invasare acqua a scopo di riserva, funzione questa che viene svolta principalmente dalla diga, quanto più di creare uno stoccaggio diffuso sul territorio che consenta di recuperare acqua durante tutto il ciclo di distribuzione”.

I laghi artificiali, in Val Tidone ne sono presenti altri due, rappresentano cioè una riserva in cui stoccare l’acqua che, una volta rilasciata non viene temporaneamente utilizzata, e che se non venisse trattenuta andrebbe dispersa. Cosa questa che con la siccità in atto non ci si può proprio permettere di fare.