“Per motivi di lavoro” a Piacenza, ma spacciavano cocaina. Due arresti

Fanno tappa a Piacenza “per motivi di lavoro” ma vengono sorpresi a spacciare cocaina in mezzo alla strada. Così due operai albanesi sono finiti in manette con l’accusa di spaccio nella giornata di martedì, dopo essere stati trovati in possesso di diverse dosi di cocaina in viale Dante e in via Colombo dagli agenti della Squadra mobile della questura di Piacenza.

Secondo quanto ricostruito, i due uomini sarebbero arrivati a Piacenza nei giorni scorsi e avrebbero preso una camera in un albergo nella zona di via Colombo. Martedì, invece, uno dei due è stato sorpreso in viale Dante mentre cedeva alcune dosi di droga a un acquirente: gli agenti della Mobile, che lo tenevano d’occhio, lo hanno subito bloccato e perquisito. Quindi gli agenti si sono spostati sul secondo soggetto che si trovava invece nelle immediate vicinanze dell’albergo: lì, all’interno di una sorta di intercapedine all’esterno della struttura ricettiva, è stata trovata altra droga. Un quantitativo di cocaina, riconducibile ai due soggetti, col quale confezionare diverse dosi. Dalla successiva perquisizione sono spuntati anche denaro (ritenuto provento di spaccio) e telefoni cellulari, che sono stati sequestrati. Quindi, i due albanesi sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.