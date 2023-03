Visite: 31 marzo scadono esenzioni. Rinnovo automatico per chi ha diritto

Venerdì 31 marzo scadono le esenzioni per visite, esami di laboratorio e prestazioni ambulatoriali specialistiche legate a reddito.

Per gli utenti che ne hanno diritto, il rinnovo avverrà in automatico sulla base dei dati forniti dal ministero dell’economia e delle finanze con la dichiarazione dei redditi. Se rinnovata l’esenzione avrà validità dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024. Scaduti questi termini il Ministero procederà a una nuova verifica per l’assegnazione o la revoca dell’esenzione. Dallo scorso anno, infatti, l’esenzione per reddito non ha più validità illimitata, ma viene riconosciuta annualmente dopo la verifica delle condizioni economiche e sociali necessarie all’accesso ai servizi sanitari senza il pagamento dei ticket.

In questi giorni la Regione Emilia Romagna sta verificando quali sono gli utenti ai quali l’esenzione per reddito in scadenza il 31 marzo 2023 non è stata rinnovata d’ufficio. Gli utenti riceveranno una comunicazione via Sms solo in caso di esenzione scaduta e non ancora riconosciuta d’ufficio. In mancanza di comunicazione l’esenzione è rinnovata in automatico.

L’utente che vuole verificare i propri requisiti fiscali può rivolgersi a un Centro di assistenza fiscale (per esempio Caf, patronati, fiscalisti, commercialisti o direttamente all’Agenzia delle Entrate).

Il cittadino che ritiene di avere ancora diritto alla fruizione può richiedere il rinnovo dell’esenzione con un’autocertificazione direttamente dal proprio Fascicolo sanitario elettronico. L’accesso al Fse è possibile attraverso Spid, Tessera Sanitaria o Carta Nazionale dei Servizi e Carta d’identità elettronica. Per maggiori dettagli è possibile consultare il portale www.fascicolo-sanitario.it

I cittadini che non hanno ancora attivato lo Spid possono presentare l’autocertificazione a uno degli sportelli Unici distrettuali dell’Ausl di Piacenza.

Sono esenti i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro; i cittadini disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; i cittadini titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; i cittadini titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

