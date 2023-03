“Centro storico invaso dalle deiezioni di cani”. Giro di vite con controlli e manifesti

“A Piacenza ci sono 11mila cani registrati, ma potrebbero essere almeno il doppio. Due o tre volte al giorno vengono portati fuori per le deiezioni. Si stima che il 5% dei padroni non raccolga le feci del proprio animale e che, di conseguenza, tremila escrementi vengano abbandonati per terra quotidianamente”. Così recitano i manifesti che saranno presto affissi sulle plance pubblicitarie in città. Il messaggio è chiaro: non raccogliere gli escrementi del cane è un gesto di inciviltà che può costare fino a 500 euro di multa.

L’amministrazione comunale punta non solo a ricordarlo con una massiccia campagna di comunicazione, ma anche a far rispettare il regolamento di polizia urbana con un giro di vite nei controlli contro i trasgressori. Ad annunciarlo è il sindaco Katia Tarasconi: “Oltre alla sensibilizzazione, la polizia locale intensificherà i controlli con pattuglie in borghese. Si punta a rendere più decorosa la nostra città”.

Un tema che desta preoccupazione tra molti commercianti e abitanti del centro storico, ma non solo: in piazza Borgo il farmacista Paolo Cordani e il negoziante Giacomo Motta, insieme ad altri “colleghi” del quartiere, hanno affisso diversi cartelli fai da te con l’ammonimento “Si prega di raccogliere le deiezioni dei propri animali”. I due esercenti spiegano che “questa zona è invasa dalle feci dei cani, ogni mattina cerchiamo di pulire nei pressi delle attività”.

